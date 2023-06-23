Военный эксперт рассказал, поможет ли Украине всеобщая мобилизация Баранец: подлежащие призыву украинцы не представляют ничего как военная сила

Фото: МО Украины

Решение украинских властей об объявлении всеобщей мобилизации в ряде областей страны свидетельствует о катастрофической нехватке военного состава, заявил NEWS.ru военный эксперт Виктор Баранец. На вопрос, поможет ли она киевским властям, военный обозреватель ответил, что в рамках мобилизации призываются необученные военному делу мирные жители, чьи профессии никак не связаны с военным ремеслом.

Эти (призванные в рамках мобилизации. — NEWS.ru) люди — дорожные рабочие, учителя, в общем обычные мирные жители, они не представляют ничего как военная сила, потому что нет опыта в военных делах, — пояснил Баранец.

Эксперт напомнил, что первая всеобщая мобилизация была объявлена в Ивано-Франковской области на западе Украины, и она была выбрана не случайно. По его словам, объявляя мобилизацию в этом регионе, президент Украины Владимир Зеленский пытается исчерпать ресурсы с помощью самой антироссийской области.

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Сначала мобилизацию объявили в Ивано-Франковской области. <...> Зеленский пытается исчерпать ресурсы с помощью самой антирусской области. Пускай эти люди не умеют воевать, но их главное достоинство, как считает президент Украины — это ненависть к России, — заявил он.

По мнению собеседника, всеобщая мобилизация на Украине продолжится, а ее темпы будут зависеть от дальнейшего развития спецоперации.

В заключение Баранец подчеркнул, что президент Украины выполняет волю не своего народа, а американских властей, что, по его мнению, является трагедией.

22 июня в Киеве объявили всеобщую мобилизацию. Приказ военкома Оболонского района города был опубликован в группе территориального центра. Это вторая область страны, в которой была объявлена всеобщая мобилизация.

Мобилизацию в Ивано-Франковской области объявили 13 июня. Согласно указу, всем ее военнообязанным жителям предписано прибыть в центр комплектования и социальной поддержки в течение 10 дней с момента публикации документа.