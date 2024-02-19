Военкор показал видео уничтожения украинского солдата дроном Военкор Руденко опубликовал видео попадания дрона в укрытие бойца ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал в Telegram-канале видео, на котором FPV-дрон влетает в укрытие бойца Вооруженных сил Украины. По словам военкора, кадры сделаны в селе Первомайском.

Оператор FPV-дрона 9-й бригады 1-го АК уничтожает противника в селе Первомайском. Наши военные ежедневно на этом направлении продвигаются вперед, уничтожая врага, — написал Руденко.

Ранее Министерство обороны показало кадры, на которых запечатлено, как истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ уничтожил пункт управления ВСУ на Купянском направлении в зоне СВО. Экипаж поразил личный состав, укрепленные позиции, командный пункт и технику ВСУ, уточнили в ведомстве.

Кроме того, МО опубликовало кадры оставленной военной техники ВСУ в пригородах Авдеевки после отступления украинских военных. В ведомстве подчеркнули, что отход Вооруженных сил Украины был «спешным» и «бесконтрольным». Кадры сняты дроном, на них можно рассмотреть несколько образцов военной техники, в хаотичном порядке стоящих у дороги.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о взятии Авдеевки, расположенной на территории Донецкой Народной Республики, под полный контроль российских вооруженных сил. По данным Минобороны, ВСУ были вытеснены с территории площадью 31,75 квадратного километра. При этом потери противника в боях за Авдеевку составили более 1500 человек.