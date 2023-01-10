Военкор Коц заявил, что НАТО выводит помощь Украине на новый уровень Военкор Коц сообщил, что страны НАТО поставят на Украину большую партию тяжелой бронетехники

Фото: Cameron Porter/Global Look Press

Боевые машины пехоты M2 Bradley

Страны — члены НАТО обещаниями о поставках тяжелой бронетехники выводят военную помощь Украине на новый уровень, заявил военкор Андрей Коц в статье для РИА Новости. По его мнению, это может существенно осложнить решение боевых задач для российской армии.

Поставки Западом тяжелой бронетехники способны существенно осложнить российской армии решение боевых задач. Если раньше превосходство в танковых технологиях было на стороне Москвы, то натовские машины приблизят паритет. Впрочем, объемы поставок, как и прежде, зависят от ситуации на фронте, — отметил Коц.

Он добавил, что Вашингтон выписал Киеву самый крупный транш на $3,75 миллиарда. В пакет помощи войдут больше 300 бронетранспортеров, в том числе 50 БМП M2 Bradley с боекомплектом, которые ранее не появлялись на Украине.

Германия, по его словам, пообещала в первом квартале предоставить ВСУ 40 БМП Marder, а французская сторона намерена поделиться легкими колесными танками AMX-10RC. Коц также добавил, что об отправке тяжелой военной техники задумались в Британии, Финляндии и Польше.

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность включения в новый пакет военной помощи Украине современных БТР Stryker. О новом транше может быть объявлено на следующей неделе. По информации двух источников, знакомых с ходом дискуссии, БТР необходимы Вооруженным силам Украины для отражения наступления армии РФ, которое Киев ожидает весной.

Военный эксперт Алексей Суконкин считает, что передача Киеву бронетранспортеров Stryker никак не поможет обороне Украины, поскольку они используются для наступательных действий. При этом он считает, что данные БТР следует использовать только в рейдовых операциях, которые не предусматривают серьезного противника, так как они не обладают качественной бронезащитой.