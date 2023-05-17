Военэксперт раскрыл особенности новейшей авиационной ракеты «Бронебойщик» Военэксперт Леонков: ракета «Бронебойщик» предназначена для работы по укрепрайону противника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

СУ-35 ВКС России

Новейшая российская неуправляемая авиационная ракета «Бронебойщик» применяется в авиационных и вертолетных комплексах при штурмовке наземных целей, рассказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, снаряд предназначен для работы по укрепрайону, серьезно защищенным огневым точкам.

Леонков пояснил, что «Бронебойщик» является модификацией ракеты С-13.

Это ракета С-13, точнее, ее модификация, которая применяется в авиационных и вертолетных комплексах при штурмовке наземных целей. Данная разработка сделана специально для работы по укрепрайону, серьезно защищенным огневым точкам, — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что размеры ракеты остались прежними, однако ее возможности изменились.

С одной стороны, повышается ее боевое могущество, например, бетонно-бойные и фугасные свойства, также модель доработана в лучшую сторону. <...> Это улучшенный неуправляемый авиаснаряд, — подчеркнул собеседник.

Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил, что Россия в ответ на размещение ракет «Темный орел» (Dark Eagle) Соединенными Штатами в Германии, может установить гиперзвуковые ракеты «Циркон» на границе с Западом.