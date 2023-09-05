Военэксперт пророчит головную боль ВСУ Дандыкин назвал применение российскими Су-34 ФАБов головной болью ВСУ

Фугасная авиационная бомба ФАБ-1500, которую впервые применил российский истребитель Су-34, станет мощным и эффективным оружием в зоне Специальной военной операции (СВО), заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, это отразится на ходе СВО и станет головной болью для ВСУ.

Это оружие позволяет разрушить то, на что необходимо десятки снарядов, может и ракет. Это очень серьезный аргумент в действиях наших войск, — пояснил эксперт.

По его словам, эти ФАБы можно уничтожить лишь при наличии действенной системы противовоздушной обороны. Такой у Киева нет.

Несмотря на помощь Запада, система (ПВО — NEWS.ru) Украины существует с большими прорехами. А значит, применение наших бомб станет для ВСУ головной болью, — говорит Дандыкин.

Ранее военный эксперт назвал другие крупные бомбы в арсенале российской армии помимо ФАБ-1500, которые теперь, по его мнению. также будут применять истребители-бомбардировщики. Это крупные бомбы — ОДАБ, УПАБ-1500. По его словам, их можно сделать планирующими, управляемым оружием. Такое применение увеличит эффективность и мощность российских атак, уверен он.

Эксперт также добавил, что в зоне СВО российские силы уже сбивают планируемые американские бомбы, однако их мощность меньше, чем у советских.