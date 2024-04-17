Военэксперт Баранец рассказал, какой сюрприз ВСУ готовят для России Военэксперт Баранец: ВСУ могут начать новое наступление в июне-июле

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины могут начать новое наступление грядущим летом, предположил военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец. В беседе с NEWS.ru он отметил, что сейчас на Западе создают упаднические настроения, чтобы выбить для Киева больше оружия и денег.

Вот эти упаднические настроения на Западе создаются только с одной целью — накачать Украину оружием и деньгами, личным составом как можно больше и быстрее. С другой стороны, мы слышим заявления [президента Украины Владимира] Зеленского о новом контрнаступлении ВСУ. И под это наступление готовят новое оружие, танки, [истребители] F-16. Мы иногда перебарщиваем с оценками. Украина только прикидывается бедной, в то время как Зеленский анонсирует новое контрнаступление на июнь-июль. У Украины было три линии обороны, а стало пять, — сказал собеседник.

Баранец выразил мнение, что противник хочет спровоцировать Россию на активные действия. Однако тот, кто наступает, всегда несет в три раза больше потерь, чем те, кто обороняется, обратил внимание военный обозреватель. По его словам, РФ такое наступление совершенно не нужно.

Мы пойдем в наступление, когда нам будет выгодно, — резюмировал Баранец.

Ранее высокопоставленные офицеры украинской армии на условиях анонимности рассказали, что линия обороны может обвалиться этим летом из-за преимуществ российских войск. По их словам, Вооруженные силы РФ имеют преимущество в численности войск и вооружении, поэтому смогут «прорвать линию фронта и разрушить ее на некоторых участках». Офицеры при этом отметили, что рассчитывать на вероятные ошибки России — это не стратегия.