Вирусолог рассказал, когда британский штамм COVID-19 придёт в Москву

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Распространение британского штамма коронавируса в Москве, возможно, стоит ждать к лету. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.



При этом эксперт допустил мысль о том, что этот штамм уже присутствует в России, но пока ещё не распространился по территории.

Я думаю, он уже есть, просто не распространился как следует. Мир же прозрачный, и чтобы не было контактов и возможностей переноса — такого практически нет. Сейчас неясно, как пойдёт у нас эпидемия, мы всё-таки ожидаем, что будет её значительное снижение. После 24 декабря идёт постепенное снижение заболеваемости, но не исключено, что вирус может распространиться, — сообщил Альтштейн.



Вирусолог отметил, что если ориентироваться на информацию из открытых источников, российские вакцины защищают и от британского штамма коронавируса. Более того, считает он, большой разницы в летальности можно не ожидать.



Очень трудно назвать и спрогнозировать подходящую цифру, когда у нас он распространится, но могу предположить, что к лету, возможно, он будет доминировать, — заявил вирусолог.



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