https://static.news.ru/photo/5f6968a6-258f-11ea-943d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В рамках принятого в мае 2019 года «крабового» закона № 86-ФЗ через аукционы продано 35 лотов, 25 из которых — для вылова краба на Дальнем Востоке. Об этом на заседании подкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока сообщил вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Поступления в бюджет Российской Федерации от продажи 35 крабовых лотов составили более 142 млрд рублей. На российских верфях будет 35 судов-краболов, в том числе 16 краболовов — на Дальнем Востоке. Киль первого дальневосточного краболова был заложен на судостроительном предприятии «Восточная верфь» в конце ноября текущего года. В 2020 году ожидается реализация 6 лотов на глубоководные виды краба для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна с соответствующим обязательством по строительству 6 судов. Будем эту работу продолжать, — передаёт слова Трутнева корреспондент NEWS.ru

Как отметил вице-премьер, эффективной мерой поддержки стал механизм инвестиционных квот, в рамках которого дальневосточными инвесторами реализуется 32 проекта на сумму порядка 108 млрд рублей. В число этих договоров входит 18 на строительство рыбопромысловых судов на сумму 93 млрд рублей. Из реализуемых проектов два судна уже построены: это 50-метровые траулеры-сейнеры, для рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина (г. Петропавловск-Камчатский) строительство которых осуществлялось на ПСЗ «Янтарь».

Судно «Ленинец» уже прибыло в порт приписки, на судно «Командор» осуществляется регистрация прав собственности. Это также 14 проектов по строительству рыбоперерабатывающих заводов на сумму около 15 млрд рублей. Завершено строительство 6 рыбоперерабатывающих заводов на сумму 7,5 млрд рублей: 4 в Камчатском крае, по одному в Сахалинской области и Приморском крае.