Въезд в Россию по приложению «Путешествую без COVID-19» станет бессрочным

Применение приложения «Путешествую без COVID-19», позволяющее въезжать на территорию РФ при наличии отрицательного теста на коронавирус, стало бессрочным. Такое решение приняло правительство страны. Кроме того, теперь приложением смогут пользоваться не только представители Белоруссии и Армении, но и граждане Киргизии. Соответствующее постановление было опубликовано 1 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе, в частности,
Приложение «Путешествую без COVID-19» даёт возможность гражданам стран, являющихся членами Евразийского экономического союза, въезжать в РФ по упрощённой схеме. Платформа помогает выбрать клинику и пройти там тест на коронавирус. если результат окажется отрицательным, ничто не мешает отправиться в поездку.
Результат теста нужно предъявлять на границе, он также хранится в приложении.
Ранее NEWS.ru писал о том, что власти обязали ставить российское ПО на гаджеты, произведённые с 1 апреля.