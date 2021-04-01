Въезд в Россию по приложению «Путешествую без COVID-19» станет бессрочным

https://static.news.ru/photo/9192e4a6-a785-11ea-8cf1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Применение приложения «Путешествую без COVID-19», позволяющее въезжать на территорию РФ при наличии отрицательного теста на коронавирус, стало бессрочным. Такое решение приняло правительство страны. Кроме того, теперь приложением смогут пользоваться не только представители Белоруссии и Армении, но и граждане Киргизии. Соответствующее постановление было опубликовано 1 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе, в частности, говорится , что слова «с 1 февраля по 1 апреля 2021 года (включительно) из Республики Армения и Республики Белоруссия» будут заменены на слова «из Республики Армения, Республики Белоруссия и Киргизской Республики».

Приложение «Путешествую без COVID-19» даёт возможность гражданам стран, являющихся членами Евразийского экономического союза, въезжать в РФ по упрощённой схеме. Платформа помогает выбрать клинику и пройти там тест на коронавирус. если результат окажется отрицательным, ничто не мешает отправиться в поездку.

Результат теста нужно предъявлять на границе, он также хранится в приложении.

Ранее NEWS.ru писал о том, что власти обязали ставить российское ПО на гаджеты, произведённые с 1 апреля.