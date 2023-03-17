В «Уралсибе» назвали альтернативу удаленному из Google Play приложению Пресс-служба «Уралсиба»: приложение банка можно скачать в AppGallery, RuStore и NashStore

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Приложение «Уралсиба» после удаления из Google Play можно будет скачать в AppGallery, RuStore и NashStore, сообщили NEWS.ru в пресс-службе банка. Там отметили, что установленное ранее приложение продолжит работать. Можно также пользоваться онлайн-банком, который доступен в веб-версии.

Приложение банка удалено из Google Play в связи с введенными недружественными государствами санкциями. Заново скачать приложение можно в AppGallery, RuStore, NashStore. Уже установленное приложение продолжит работать. Можно пользоваться онлайн-банком, который доступен в веб-версии. Там есть весь необходимый функционал, версия адаптирована для мобильных устройств, — сообщили представители банка.

В пятницу, 17 марта, стало известно, что мобильные приложения банков «Санкт-Петербург», «Левобережный», «Приморье» и «Уралсиб» пропали из Google Play. Ранее США ввели против этих банков санкции. Также стало известно, что пользователи банка «Уралсиб» (входит в топ-30 по объемам активов в РФ) массово жалуются на проблемы с работой приложения и сайта.

Главный разработчик сайта Кремля Артем Геллер ранее рассказал, что удаление приложений банков из App Store и Google Play прежде всего касается владельцев iPhone, которым следует сохранить их на своих устройствах, а пользователи Android смогут скачать их на сайтах банков. Также для доступа к онлайн-банку можно использовать их мобильные или веб-версии, что так же безопасно, отметил IT-эксперт. Многие компании выпускают приложения в App Store под новыми названиями, поэтому можно немного подождать.