В российских судах предложили ввести ночные слушания

Чтобы повысить инвестиционную привлекательность России, необходимо сделать систему судопроизводства максимально эффективной и прозрачной. Пока российские суды не справляются с возросшей нагрузкой и нуждаются в реформировании, считает автор проекта «20 идей по развитию России» предприниматель и активист Дмитрий Давыдов.

В частности, по словам предпринимателя, нагрузка на суды ежегодно возрастает, при этом зарплата судей не соответствует объёму нагрузки. Давыдов приводит статистику Судебного департамента Верховного Суда, согласно которой в 2012 году в первой инстанции было зарегистрировано около 3,9 миллиона дел и материалов, а в 2017 году уже 5,8 миллиона.

При этом количество судей в расчёте на 100 тысяч населения постоянно сокращается, а зарплата российских судей значительно ниже, чем у их коллег из европейских стран с сопоставимым уровнем жизни. По данным Европейской комиссии по эффективности правосудия (ЕКЭП), зарплата начинающего судьи в России составляет 15,6 тысячи евро в год против 21,1 тысячи в Черногории и 45 тысяч в Румынии.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По словам Давыдова, даже с учётом этих факторов российские суды являются одними из лучших в Европе по уровню информатизации и по скорости рассмотрения гражданских, в том числе коммерческих, дел. Реформа позволит российской судебной системе стать одной из лучших и по другим показателям.

В частности, автор проекта «20 идей по развитию России» предлагает повысить зарплату судьям и секретарям суда на 30%. Кроме того, необходимо ввести систему премирования за сверхурочную работу с целью разрешить дело в максимально короткие сроки. Также бизнесмен предлагает ввести премии за качество правосудия, повышение квалификации и количество рассмотренных дел на иностранном языке.

По словам Давыдова, финансировать увеличение денежного вознаграждения судьям необходимо за счёт увеличения штрафов для правонарушителей, а также повышения судебных пошлин. И штрафы, и пошлины в России значительно ниже, чем в других странах, близких к России по уровню жизни.

Второе предложение касается внедрения практики так называемых ночных судов для рассмотрения мелких дел. Эта практика широко применяется в Сингапуре, Казахстане, США и Великобритании. «Ночные суды» функционируют в нерабочее время — вечером, ранним утром или в выходные дни. Через работу таких инстанций можно добиться, чтобы решение по делу было вынесено в день его подачи в суд. В Казахстане, где «ночные суды» заработали в 2018 году, нагрузка на судей снизилась на 50–55 дел в месяц.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Также автор «20 идей» предлагает установить пошлины на длительные судебные слушания для гражданских дел. По его словам, необходимо определить «бесплатное» количество часов или дней, которое может занимать слушание в одной инстанции, а всё, что выходит за эти временные рамки, облагать пошлиной в зависимости от суммы иска. Он отмечает, что подобная практика будет мотивировать стороны начинать слушание только в случае максимальной готовности, сократит задержки по вине сторон и в итоге значительно ускорит процесс принятия решения.

По мнению Давыдова, эти меры поспособствуют росту квалификации судей и их мотивации, сокращению коррумпированности судов и привлечению в профессию талантливой молодёжи. Оптимизация работы судов выведет систему судопроизводства в России на качественно новый уровень и сделает страну более привлекательной для инвестиций. Однако все эти изменения невозможны без законодательной поддержки со стороны государства, отмечает бизнесмен.