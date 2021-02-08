В России зафиксирован минимальный с октября рост заражений коронавирусом

https://static.news.ru/photo/ca67d6d6-69e2-11eb-a112-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число заразившихся коронавирусом в России за минувшие сутки увеличилось на 15 916. Это минимальный показатель с 21 октября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,4%. В целом с начала пандемии в стране, согласно официальным данным, 3 983 197 зафиксированных фактов инфицирования.

Помимо этого, за сутки 15 881 гражданин, находившиеся под наблюдением медиков, смогли преодолеть болезнь. В целом таковых уже 3 472 091. По данным штаба, доля выздоровевших увеличилась до 87,2% от общего числа заразившихся.

Тем не менее 407 человек за сутки погибли. Это, впрочем, тоже достаточно низкий показатель: минимальный с 30 ноября. В целом же от инфекции умерли 77 068 пациентов. Условная летальность заболевания осталась на уровне 1,93%, окончательную можно будет определить после завершения пандемии.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус в 2020 году был выявлен у 438 из порядка 1,6 млн россиян, отдохнувших на турецких курортах. Кроме того, зафиксировано 11 летальных исходов.