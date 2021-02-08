Около 450 россиян заразились коронавирусом в 2020 году на турецких курортах

https://static.news.ru/photo/b627ec4a-69df-11eb-b032-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Коронавирусная инфекция в 2020 году была выявлена у 438 из порядка 1,6 млн россиян, отдохнувших на турецких курортах. Кроме того, зафиксировано 11 летальных исходов, сообщил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

Речь, по его словам, идёт о курортах турецкого юга — провинциях Анталья и Мугла. Отдохнувшие в Анталье и Мугле россияне приезжали с августа, когда было возобновлено авиасообщение.

Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, наши туристы всё-таки смогли массово посетить Турцию. В общей сложности, как объявлено турецкими властями, в 2020 году сюда приехало более 2 млн россиян, — рассказал Ерхов в интервью РИА Новости.

Дипломат отметил, что в целом принятые турецкими властями меры против COVID-19 оказались эффективными. В частности, местные власти обеспечили строгое соблюдение социальной дистанции на всех объектах от аэропорта до пляжа, масочный режим, немедленную изоляцию заболевших и так далее.

Посол добавил, что официальная статистика может не учитывать тех, кто-то мог «подхватить» коронавирус на обратном пути. Однако в целом, подчеркнул он, «принятые турецкими властями меры доказали свою эффективность».

Ранее, как писал NEWS.ru, в Турции были зафиксированы два новых штамма коронавирусной инфекции.