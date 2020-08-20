В России за сутки выявлено 4870 новых случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/8a9240c4-e381-11ea-8373-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за минувшие сутки выявлено 4870 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Из них 1292 случая (26,5%) — активно у контактных лиц без проявлений болезни.

С начала пандемии в стране выявлено 946 976 заболеваний.

Кроме того, за сутки 5817 пациентов выздоровело. Общее число излечившихся достигло отметки в 761 330.

Также зафиксировано 90 летальных случаев. За весь период от коронавируса скончались 16 189 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, большая часть россиян боятся планировать отпуск из-за пандемии коронавируса. Об этом говорят результаты исследования, проведённого одним из сервисов для планирования путешествий.