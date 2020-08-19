В России за сутки выявили 4785 новых случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/1db74260-e2b9-11ea-bd87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В России за минувшие сутки было выявлено 4785 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Из них 1113 случаев (23,3%) — активно у контактных лиц без проявлений болезни.

Кроме того, за сутки выздоровели 6090 пациентов. Всего с начала эпидемии от коронавируса вылечились 755 513 человек.

Также зафиксировано 110 летальных исходов. Общее число смертей от инфекции достигло 16 099.

По состоянию на 20 августа в мире коронавирусом заболели более 22,4 млн человек, более 787 тыс. погибли, более 14,3 тыс. выздоровели.

Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 5 529 933 человек, на втором Бразилия — 3 456 652, на третьем Индия — 2 836 925.

Как ранее писал NEWS.ru, в Москве началось массовое тестирование на коронавирус среди сотрудников образовательных учреждений в преддверии нового учебного года, который начнётся 1 сентября.