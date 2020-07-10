В России за сутки выявили 6636 новых случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/e8bd8708-c284-11ea-b49b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за минувшие сутки было зарегистрировано 6636 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных достигло отметки 713 936.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19, суточный рост показателя уже четыре дня подряд не превышает 0,9%.

При этом выздоровели за сутки 7752 человека, общее число достигло 489 068 случаев. Доля выздоровевших составила 68,5% от общего числа заразившихся.

Также за сутки умерли 174 человека, общее число летальных исходов достигло 11 017.

По состоянию на пятницу, 10 июля, в мире коронавирусом заболели 12,4 миллиона человек, свыше 557 тысяч умерли, более 7,2 миллиона выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — более 3,2 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,7 млн, на третьем Индия — более 795 тыс. заболевших.

Как ранее писал NEWS.ru, на территории России с начала пандемии провели более 22,3 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 10 июля сообщили представители Роспотребнадзора.