В России за сутки скончались 110 пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/eb27912c-e2ba-11ea-a238-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

За прошедшие сутки на территории России скончались 110 человек с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 20 августа сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

С начала пандемии в России 16 099 человек стали жертвами заболевания. Как заявили в оперштабе, за прошедшие 24 часа в стране медицинские специалисты выявили 4875 новых случаев заражения коронавирусом. Отмечается, что у 1113 пациентов (23,3%) болезнь протекает без клинических проявлений. В общей сложности с начала пандемии в РФ коронавирусом заразились 942 106 граждан в 85 регионах страны.

Из больниц по выздоровлении за весь период выписали 755 513 россиян.

Всего в мире COVID-19 заразились свыше 22,4 млн человек, более 787 тыс. умерли, более 14,3 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 5 529 933 человек, на втором Бразилия — 3 456 652, на третьем Индия — 2 836 925.

Как ранее писал NEWS.ru, за последние 24 часа в российской столице выявлено 688 новых случаев заражения COVID-19 — это самый высокий показатель по стране.