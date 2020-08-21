В России за сутки от коронавируса умерли 73 человека

В России за минувшие сутки от коронавируса скончались 743 человека. Общее число летальных исходов от инфекции достигло отметки в 16 383.
Об этом сообщается на сайте стопокронавирус.рф.
Также за сутки зафиксировано 4852 новых случая заражения в 83 регионах. Из них 1147 (23,6%) — активно у контактных лиц без проявления болезни. Всего с начала эпидемии в России выявлено 956 749 заболевших в 85 регионах.
Кроме того, за сутки выздоровели 3162 пациента. Общее число излечившихся достигло 770 639.
Как ранее писал NEWS.ru, на территории России с начала пандемии специалисты провели более 34,4 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
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