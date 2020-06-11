В России выявили 65 вредных для экологии угольных месторождений

https://static.news.ru/photo/8b78ca46-abda-11ea-b824-fa163e074e61_660.jpgФото: Rainer F. Steussloff/Intro/Global Look Press
На территории России сотрудники Росприроднадзора выявили 65 отработанных угольных шахт, которые относятся к категории «объектов накопленного экологического ущерба». Об этом 11 июня сообщили представители пресс-службы ведомства.
Рейдовые обследования проводили специалисты территориальных органов Росприроднадзора. Необходимые запросы отправлялись в федеральные структуры государственной власти и местного самоуправления. Также в ведомстве анализировали сведения, полученные по результатам рейдов.
По результатам проведённого анализа на сегодняшний день на территории РФ находится 65 объектов накопленного вреда окружающей среде, — приводит РИА Новости сообщение Росприроднадзора.
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