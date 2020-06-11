Россия

В России выявили 65 вредных для экологии угольных месторождений

14:44, 11 июня 2020
Фото: Rainer F. Steussloff/Intro/Global Look Press

На территории России сотрудники Росприроднадзора выявили 65 отработанных угольных шахт, которые относятся к категории «объектов накопленного экологического ущерба». Об этом 11 июня сообщили представители пресс-службы ведомства.

Рейдовые обследования проводили специалисты территориальных органов Росприроднадзора. Необходимые запросы отправлялись в федеральные структуры государственной власти и местного самоуправления. Также в ведомстве анализировали сведения, полученные по результатам рейдов.

По результатам проведённого анализа на сегодняшний день на территории РФ находится 65 объектов накопленного вреда окружающей среде, — приводит РИА Новости сообщение Росприроднадзора.

Как ранее писал NEWS.ru, компания  «Дальстрой» начала добычу золота на Камчатке. Такие действия могут привести к тяжёлым последствиям для экологии.

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