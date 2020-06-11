В России выявили 65 вредных для экологии угольных месторождений

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Президент РФ Владимир Путин 12 июня в рамках празднования Дня России вручит золотые медали Героям Труда и примет участие в церемонии подъёма флага на Поклонной горе. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент вручит золотые медали «Герой труда Российской Федерации». И президент также примет участие в церемонии подъема Государственного флага Российской Федерации на Поклонной горе, — приводит слова Пескова РИА Новости. По...