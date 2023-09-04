В России увеличили тарифы по ОСАГО для грузовиков из недружественных стран ЦБ в 18 раз повысил коэффициент территории по ОСАГО для недружественных стран

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк почти в 18 раз увеличил коэффициент территории (КТ) по ОСАГО для водителей грузовиков из недружественных стран, следует из опубликованного указания регулятора. Повышение тарифов не затронет мотоциклы и легковые автомобили физических лиц, оформляющих страховку при въезде в РФ.

Согласно указанию ЦБ, также устанавливается территориальный коэффициент для водителей из новых регионов страны. Соответствующее постановление вступает в силу через 10 дней после его официальной публикации. КТ для всех видов транспорта составит 0,68, что является минимальным значением среди действующий на данный момент.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил изменить основной принцип ОСАГО, разрешив водителям оформлять полис не только на автомобили, но и на конкретное физическое лицо. Соответствующую инициативу не поддержали в Центробанке и Российском союзе автостраховщиков. В связи с этим депутат выразил надежду, что с течением времени предложенные им изменения будут одобрены и приняты.

Также ранее в Госдуме предложили ввести ОСАГО для электросамокатов. Депутат Дмитрий Гусев пообещал поднять соответствующий вопрос на предстоящей осеннее сессии.