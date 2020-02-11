https://static.news.ru/photo/ee7a167e-4cd8-11ea-a038-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продажи витаминов в декабре 2019—январе 2020 года упали на 4% по сравнению с показателями за октябрь—ноябрь. Об этом NEWS.ru сообщил оператор фискальных данных «Такском», который проанализировал 17 млрд кассовых чеков.

Отмечается, что поливитаминные комплексы в январе 2020 года покупали в среднем за 396 рублей. Это на 3,3% больше, чем в октябре 2019 года.

Инфекционист-вирусолог София Русанова связывает падение спроса на поливитамины со снижением покупательной способности населения. Она отметила, что синтетические витамины следует потреблять в случае их недоступности в натуральной пище.

Я никому витамины не рекомендую в синтетическом виде. Я рекомендую витамины употреблять с пищей. Если кому-то нравится пить эти витамины, то пожалуйста. Если нет особенных противопоказаний и индивидуальной непереносимости какого-то компонента этих таблеток, — пояснила Русанова NEWS.ru.

Ранее врач Александр Мясников заявил, что страх перед распространением коронавируса в России принёс неожиданные положительные результаты. По его словам, испугавшись за свою жизнь, люди стали более внимательно относиться в своему здоровью.