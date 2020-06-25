В России смягчили ограничения на въезд иностранных специалистов

https://static.news.ru/photo/bbd9c0ac-b6ff-11ea-8b6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому высококвалифицированные иностранные специалисты, имеющие разрешение на работу в России, смогут въехать в страну. Ограничения на их въезд были введены в связи с пандемией коронавируса.

Иностранным специалистам разрешается однократный въезд в Россию на основании особого списка, — говорится в пояснении к распоряжению.

Уточняется, что федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находится работодатель или заказчик услуг иностранного специалиста, должны направить список в ФСБ и МВД России. При этом необходимо указать пункт пропуска, через который планируется въезд в страну, и даты прибытия. Помимо паспорта, иностранный специалист должен иметь при себе действующий трудовой договор или договор на выполнение работ или оказание услуг.

Ранее в правительство с просьбой разрешить въезд высококвалифицированным иностранцам обращались дипмиссии, деловые ассоциации, российские и зарубежные компании.

Как писал NEWS.ru, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин направил письма в МИД, ФСБ и МВД РФ с просьбой ускорить въезд в страну иностранных инженеров для обслуживания и установки сложного технического оборудования. Глава РСПП подчеркнул, что каждый день отсрочки прибытия специалистов приводит к большим финансовым потерям для промышленности.

Ранее правительство РФ разрешило въезд в страну иностранцам для прохождения лечения в российских медучреждениях, а также для ухода за пожилыми родственниками.