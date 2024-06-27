В России резко выросло число подлежащих выдворению иностранцев ФССП: за пять месяцев из России выдворено более 30 тысяч иностранцев

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Число подлежащих принудительному выдворению иностранцев в 2024 году кратно выросло в России, сообщил в интервью ТАСС директор ФССП Дмитрий Аристов. По его словам, за первые пять месяцев за пределы РФ было выдворено более 30 тыс. иностранных граждан, за весь 2023 год таких иностранцев было более 44,2 тыс.

В 2024 году кратно увеличилось количество лиц, подлежащих принудительному выдворению. Так, только за 5 месяцев 2024 года принудительно выдворено за пределы Российской Федерации более 30 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства, за 5 месяцев 2023 года — 12,7 тыс., — заявил глава ФССП.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев ранее заявил, что требования для мигрантов в рамках экзамена по русскому языку должны быть как для выпускников школ. В числе выдвинутых ведомством предложений — проведение экзамена с обязательным говорением, задания на определение навыков письма.

До этого депутаты ЛДПР предложили ввести механизм отзыва Рособрнадзором у мигрантов сертификатов о владении русским языком. Лидер партии Леонид Слуцкий рассказал, что в этом случае иностранцу придется пройти все процедуры заново, а организацию, выдавшую ему документ, ждет проверка.