Ограничения полетов в 11 аэропортов России вновь продлены Росавиация продлила до 14 января режим ограничения полетов в 11 аэропортов страны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет авиакомпании «Аэрофлот»

Росавиация продлила до 14 января режим ограничения полетов в 11 аэропортов на юге страны, сообщается на сайте краснодарской авиагавани. В список снова попали аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ограничения на выполнение рейсов продлены до 03:45 по московскому времени 14 января. Запрет на осуществление рейсов на юге России вводится в 51-й раз.

Пассажирские рейсы в аэропорты на юге и в центре страны приостановлены с конца февраля. Ограничения ввели после начала спецоперации на Украине. Представители Ростуризма рекомендовали по возможности отложить поездки в регионы РФ, в которых временно были закрыты аэропорты. Путешественникам предлагали по соглашению с туроператором либо перенести сроки поездки на более поздние даты, либо поменять направление отдыха.

Ранее правительство выделило свыше полутора миллиардов рублей на поддержку аэропортов юга и центра России, закрытых с 24 февраля. В кабмине отметили, что данная мера позволит сохранить инфраструктуру воздушных гаваней и квалифицированный персонал.