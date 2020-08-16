В России признали АУЕ экстремистским движением

https://static.news.ru/photo/9640cd38-e074-11ea-8eef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Верховный суд России признал популярное среди молодёжи криминальное движение АУЕ («Арестантский уклад един») экстремистской организацией.

Суд удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры о признании АУЕ экстремистской организацией, — передаёт РИА Новости сообщение суда.

Генпрокуратура пояснила, что АУЕ является «хорошо структурированной и управляемой организацией», а её участники причастны в том числе к организации массовых беспорядков.

Отмечается, что деятельность данного движения представляет угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству. Запрет АУЕ, по мнению Генпрокуратуры, позволит эффективнее защищать интересы подрастающего поколения.

«Арестантский уклад един» (организация запрещена в РФ) — название и девиз российского неформального объединения банд, состоящих из несовершеннолетних. Это молодёжное сообщество пропагандирует среди несовершеннолетних воровские понятия криминальной среды и тюремные понятия, требует соблюдения «воровского кодекса» со сбором денег на «общак», взамен обещая поддержку и защиту.

Как ранее писал NEWS.ru, расстрел студентов колледжа в Благовещенске может быть связан с так называемой культурой АУЕ, которая имеет широкое распространение на Дальнем Востоке. Об этом заявил криминалист Дмитрий Кирюхин.

Трагедия произошла 14 ноября 2019 года в Благовещенске. 19-летний студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства принёс в учебное заведение охотничье ружьё и открыл огонь по одногруппникам. В результате один человек погиб, трое получили ранения. Сам стрелок покончил с собой.