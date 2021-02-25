В России предложили создать при парламентах комитеты по Интернету и блогам

https://static.news.ru/photo/c8ad56fa-7747-11eb-9077-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соответствующее обращение (есть в распоряжении NEWS.ru) первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

По его словам, в последние годы виртуальная сфера прочно вошла в повседневную жизнь. Кроме того, сетевая повестка зачастую формирует повестку общественную и политическую: популярные блогеры и интернет-деятели — авторитеты для многих наших соотечественников. Тогда как время доминирования телевидения в деле государственной пропаганды безвозвратно уходит.

При этом государственные институты не всегда поспевают за виртуальным прогрессом. Деятельность органов власти, особенно представительных, в Сети представлена спорадически, не всегда отражает реалии времени и ожидания многомиллионной аудитории интернет-пользователей.

В данной связи, прошу Вас рассмотреть идею о создании при каждом региональном парламенте отдельной и обособленной депутатской комиссии или комитета по делам Интернета и блогосферы. Подобные внутрипарламентские институции без преувеличения помогли бы организовать в стране системную государственную профилактическую и просветительскую и, главное, пропагандистскую работу в Интернете и стать примером для других органов государственной власти. Безусловно, Государственная дума как главный и передовой национальный парламент могла бы стать примером и инициатором процесса диджитализации органов власти и ведения здоровой дискуссии на современных платформах коммуникации, — говорится в обращении.

Такие комиссии могли бы стимулировать появление патриотического контента в Интернете, бороться с распространением информационных фейков и отстаивать здравую позицию в региональных секторах российского Интернета. Это бы позитивно отразилось на отечественном Интернете и социально-общественной обстановке в стране, добавил Петров.

Ранее NEWS.ru писал о главных угрозах социальной сети голосовых чатов Clubhouse. Например, при установке Clubhouse приложение запрашивает разрешение на доступ к списку контактов пользователя. При этом возможности удалить информацию, которой человек поделился с сервисом, на данный момент не предусмотрено.