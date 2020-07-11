В России поднялся коэффициент распространения коронавируса

https://static.news.ru/photo/57f058d6-c34c-11ea-ad6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коэффициент распространения COVID-19 в России за прошедшие сутки вырос на 0,02 — до единицы. В Москве этот показатель составил 0,95. В среднем по стране коэффициент, отражающий скорость распространения заболевания, не поднимался выше единицы с 15 июня, а в Москве — с 4 июня.

Показатель ниже единицы зафиксирован в Подмосковье (0,75), Воронежской (0,88) и Иркутской (0,94) областях, Ханты-Мансийском автономном округе (0,95) и Красноярском крае (0,98). В Санкт-Петербурге коэффициент распространения коронавируса пятый день держится на отметке 1,07, в Свердловской области он составил 1,06, в Нижегородской — 1,04, в Ростовской — 1,01, передаёт ТАСС.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. По рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут приступать к смягчению ограничений, введённых из-за коронавируса. Если коэффициент ниже 0,8, регион может перейти ко второму этапу, ниже 0,5 — к третьему.

Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки на территории России было выявлено 6611 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 11 июля сообщили представители федерального оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания. Отмечается, что у 1766 (26,7%) новых выявленных заражённых течение болезни проходит без клинических симптомов. В оперштабе отметили, что с начала пандемии коронавирус был выявлен у 720 547 россиян. Также отмечается, что за последние 24 часа в РФ скончались 188 человек с COVID-19. В общей сложности жертвами пандемии в стране стали 11 205 человек.

Во всём мире COVID-19 уже заразились более 12,4 млн человек, более 557 тысяч умерли, свыше 7,2 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире с 713 936 подтверждёнными диагнозами. На первом месте США — более 3,2 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,7 млн, на третьем Индия — более 795 тысяч.