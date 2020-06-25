Россия

Минкульт анонсировал начало работы кинотеатров

11:44, 25 июня 2020 32
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кинотеатры могут заработать с 15 июля. При этом их открытие будет в любом случае зависеть от эпидемиологической обстановки. Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Дата будет выбрана руководителем региона исходя из эпидемиологической обстановки. Но параллельно мы понимаем, что кино и принцип тут совершенно другой. И для того, чтобы мы дождались премьер, открыты должны быть все кинотеатры. Мы говорили о возможной дате 15 июля, — цитирует Любимову РИА Новости.

Сейчас в России постепенно снимают ограничительные меры, которые были введены в связи с пандемией коронавируса. В регионах начинают работать музеи, выставочные залы и библиотеки. Следом за ними обещали открыть и кинозалы. При этом несмотря на то что вспышка коронавирусной инфекции постепенно сходит на нет, во многих российских регионах пока что опасаются резко отказываться от мер профилактики COVID-19.

Многие эксперты, в свою очередь, считают, что опасность заразиться коронавирусом во время просмотра фильма гораздо выше, чем, например, при походе в ресторан. Мэр Москвы Сергей Собянин в середине июня заявил, что решение по снятию ограничений на посещение кинотеатров в столице может быть принято в начале июля.

Однако, как сообщал NEWS.ru, 25 июня коэффициент распространения коронавирусной инфекции нового типа на территории России составил 0,93. Данный показатель держится на уровне ниже единицы уже десятый день подряд.

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