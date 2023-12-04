В России хотят запретить поп-ММА Депутат Госдумы Хамзаев предложил запретить поп-ММА в России

Фото: Артем Соболев/NEWS.RU

Султан Хамзаев

Разновидность смешанных боевых искусств — поп-ММА — является радикальным явлением, основанным на провокациях, агрессии и нецензурной брани, поэтому его в России нужно запретить, заявил РИА Новости депутат Государственной думы Султан Хамзаев. Он уверен, что поп-ММА деструктивно влияет на молодежь.

Надо запретить такое глупое и социально опасное явление, как поп-ММА. Это радикальная форма ММА, в основе которой лежат провокация, агрессия и мат. Нужно полностью заблокировать подобные проекты, контент, который является керосином деструктивного поведения у молодежи. Проверить их основателей и участников на экстремизм, провести комплексную проверку со стороны ФНС, — сказал Хамзаев.

Парламентарий также предложил проверить основателей и участников подобных проектов как на предмет экстремизма, так и с привлечением Федеральной налоговой службы. Вместе с тем он считает важным разобраться в подоплеке этого феномена — является ли это видом спорта или развлекательным шоу.

Ранее с поединка поп-ММА в «Красной поляне» сняли бойца Кирилла Самброса. Причины дисквалификации 25-летнего мужчины — неспортивные: его задержали с наркотиками. Полиция обнаружила при нем 0,97 грамма мефедрона. Теперь спортсмену грозит уголовное дело.

Другой боец поп-MMA и блогер из Чечни Асхаб Тамаев избил хейтера в лобби «Москва-Сити». По словам напавшего, молодой человек специально его подстрекал, так как был уверен, что Асхаб ничего ему не сделает в силу своей публичности. Тогда в Госдуме по поводу этого инцидента заявили, что идея безнаказанности по национальному признаку или какому-либо еще сама по себе порочна и опасна для страны.