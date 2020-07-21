В России за сутки от коронавируса умерли 153 человека

https://static.news.ru/photo/81fadd8a-cb27-11ea-8813-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции нового типа умерли 153 человека. Общее число летальных исходов достигло отметки 12 580, говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за сутки выявлено 5842 новых случая инфицирования (общее число с начала эпидемии достигло 783 328). Выздоровели 8782 пациента (общее число выздоровевших — 562 384).

Как ранее писал NEWS.ru, за время циркуляции в России у коронавируса выявлены лишь небольшие изменения. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Во всех российских регионах с начала эпидемии у инфицированных берутся пробы. Эти образцы направляют в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор».