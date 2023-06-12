В Росгидромете предупредили о надвигающихся заморозках Вильфанд: в 11 регионах России в ближайшие двое суток ожидаются заморозки

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В ближайшие две ночи Томскую, Кемеровскую, Тюменскую области, Пермский край и еще ряд регионов России ожидают заморозки до минус 2 — минус 5 градусов. Об этом в беседе с ТАСС предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, это будет мощное вторжение холода после 40-градусной жары.

13 и 14 июня прогнозируются заморозки в тех регионах, где почти 15 дней была жара до 35-40 градусов — Томская, Новосибирская, Кемеровская области. Температура там будет понижаться до −2 градусов. Это мощное вторжение холода, — сказал метеоролог.

Также заморозки ожидаются в регионах Уральского и Приволжского федеральных округов. Так, в Челябинской, Свердловской, Курганской областях столбики термометров могут опуститься до минус 5 градусов. В Татарстане, Башкортостане и Пермском крае ночная температура достигнет минус 3 градусов.

Кроме того, в Иркутской области ожидаются заморозки до минус 2 градусов.

Ранее Вильфанд сообщал, что в ряде регионов Поволжья, Урала и Сибири в июне прогнозируется температура выше климатической нормы. На остальной части России температурный фон окажется в пределах нормы.

Кроме того, синоптики рассказали, стоит ли верить прогнозам об аномальной жаре летом 2023 года, опубликованным в ряде СМИ и Telegram-каналов. По этим прогнозам с непривычно жаркой погодой могут столкнуться жители Москвы, Курской, Белгородской и Тульской областей, а также Сибири, Урала и Дальнего Востока.