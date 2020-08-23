В РФ впервые с начала мая от COVID-19 за неделю умерли менее 700 человек

https://static.news.ru/photo/23fcc42e-e525-11ea-8d93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Впервые с начала мая в России зарегистрировали меньше 700 смертей от коронавирусной инфекции за неделю. Это следует из данных федерального оперштаба.

Так, в стране впервые за три месяца фиксировали в среднем меньше 100 смертей в сутки.

С 17 по 23 августа оперштаб сообщил о 689 смертях (неделей ранее было 754 смертей). Это является минимальным показателем с 4 по 10 мая, когда было зарегистрировано 635 летальных исходов.

Также на этой неделе в России было выявлено 33 896 случаев заражения, неделей ранее было зафиксировано 35 317 инфицирований.

Как ранее писал NEWS.ru, на территории России 23 августа впервые с 14 июля коэффициент распространения коронавирусной инфекции нового типа вырос до единицы. Об этом свидетельствуют результаты подсчётов сведений от федерального оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19 по стране.