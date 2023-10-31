В правительстве Коми объяснили, почему из Воркуты уезжают люди Правительство Коми: для Севера нормально, когда пенсионеры уезжают из региона

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Воркуту лишат статуса города и преобразуют в муниципальный округ, потому что там осталось слишком мало людей, чтобы ее можно было считать городским поселением. Пресс-служба правительства Республики Коми объяснила NEWS.ru, что данное решение обусловлено требованиями федерального законодательства о местном самоуправлении. Там пояснили, что это нормальная тенденция для Севера, когда люди достигают пенсионного возраста и переезжают в места своего рождения.

Слово «спасать» применимо тогда, когда кто-то терпит бедствие. На Севере нет необходимости спасения, так как нет катастрофы. Идет миграция населения, достигшего пенсионного возраста, с учетом северного стажа пенсионный возраст наступает раньше. Причем так было всегда — люди пенсионного возраста уезжали, молодежь приезжала, это сохраняется и сегодня, — заявили в правительстве региона.

В кабмине подчеркнули, что северные города в Республике Коми — это компетенция правительства республики. И в настоящий момент задача властей региона совместно с правительством РФ принять программу социально-экономического развития, в том числе арктических городов. Она уже разработана и, как ожидается, будет принята до конца года.

Диверсификация экономики в моногородах, создание новых современных производств с высокой оплатой труда, развитие социальной инфраструктуры, повышение транспортной доступности — эти меры дадут северным городам новый импульс развития. И они уже реализуются в рамках федеральных и региональных стратегий развития, программ, нацпроектов и поручений президента РФ, в том числе на территории Республики Коми, — отметили в кабмине региона.

Ранее председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов заявил, что необходимо просчитать экономическую выгоду от лишения Воркуты статуса города, а потом принимать соответствующее решение. По мнению парламентария, одной из главных проблем развития региона является низкая рождаемость.

В свою очередь экс-депутат Владимир Тищенко считает, что лишение Воркуты статуса города — это вопрос, требующий проведения народных слушаний. Он заявил, что жители должны заранее знать о готовящихся изменениях. Общественник подчеркнул, что нововведения ничего хорошего для простых людей не несут.