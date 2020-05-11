В Москве после коронавируса выздоровели более 4 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/a9768e82-9359-11ea-a8a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ещё 4 032 человек выздоровели от коронавируса в Москве, сообщает заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Количество выздоровевших в Москве продолжает быстро увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели сразу 4 032 человека, — сказала Ракова.

Она также подчеркнула, что всего от коронавирусной инфекции в Москве вылечились 17 822 человек.

По состоянию на 11 мая в мире заразились коронавирусом более 4, 1 миллиона человек, свыше 282 тысяч умерли, порядка 1,4 миллиона выздоровели. В России было выявлено 209 688 случаев инфицирования, из 11 012 — за последние сутки. 34 306 выздоровели, 1 915 человек скончались.

Как ранее писал NEWS.ru, седьмой пациент умер от тяжёлой пневмонии, вызванной коронавирусом, в Кемеровской области. Ему был 91 год.