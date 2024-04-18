Мишустин потребовал снизить нагрузку на всех педагогов

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Встреча Михаила Мишустина с руководителем Рособрнадзора Анзором Музаевым

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой Рособрнадзора Анзором Музаевым поручил снизить нагрузки всем педагогам, вне зависимости от того, в каких учреждениях они работают, сообщил ТАСС. Глава кабмина напомнил, что по поручению президента Владимира Путина правительство приняло ряд решений по снижению нагрузки на учителей и «бюрократических элементов».

Поручение разгрузить преподавателей от излишней нагрузки должно быть реализовано на всех уровнях — от детских садиков до высших учебных заведений, — сказал глава кабмина.

Мишустин констатировал, что учителя обязаны заполнять очень большой объем отчетных документов. Они не оставляют педагогам времени для работы с детьми. По его словам, специалисты Рособрнадзора кропотливо изучали подобные случаи.

Ранее член думского комитета по просвещению Ольга Казакова сообщила, что Рособрнадзор проанализирует обоснованность проведения региональных и школьных контрольных работ. По ее словам, по результатам проведенной ревизии комитет Госдумы примет решение о необходимости каких-либо изменений в законодательстве по этому вопросу. Усовершенствовать школьную программу, убрать лишние контрольные и сократить домашние задания поручил по итогам послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.