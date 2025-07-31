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31 июля 2025 в 12:55

В Минобороны РФ назвали число выведенных из Часова Яра мирных жителей

Минобороны РФ: из Часова Яра вывели 65 мирных жителей

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские военные вывели из города Часов Яр 65 мирных жителей, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, десантники также прошли более 20 километров под непрерывным огнем от ударов ВСУ, передает РИА Новости.

За время проведения операции по освобождению Часов Яра десантниками из Иваново, Костромы и Ярославля пройдено более 20 километров под непрерывным огнем артиллерии и ударных БПЛА ВСУ. Из города выведено 65 мирных жителей, — сказано в сообщении.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что ВС РФ осталось пройти чуть более 20 километров до Краматорска и семь километров до Константиновки. По его словам, взятие Часова Яра позволило создать плацдарм для наступления на эти укрепрайоны.

Между тем военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что Вооруженные силы России долгое время не могли взять под контроль Часов Яр из-за гористого рельефа. Кроме того, по его словам, продвижение российской армии осложняла плотная застройка города.

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Часов Яр
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