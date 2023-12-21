В красной икре обнаружили кишечную палочку Роскачество: в красной икре обнаружили кишечную палочку и другие бактерии

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Кишечная палочка и другие бактерии были найдены в красной икре, лишь две торговые марки могут претендовать на Знак качества, еще один производитель подтвердил свое уже полученное ранее обозначение, рассказали РИА Новости в Роскачестве. Среди кандидатов на одобрение такие бренды, как «Очень» и «Русское море». Производитель «Тунайча» вновь подтвердил свой статус качества.

В некоторой продукции обнаружена кишечная палочка, в некоторой — превышения по микробиологическим показателям. В то же время в икре нет запрещенных консервантов и незаявленных на маркировке красителей, а две торговые марки по результатам исследования могут претендовать на российский Знак качества, — говорится в исследовании.

Опасные бактерии были выявлены в красной икре «Камчатское море», «Меридиан», «Восточный берег», «Сахалин рыба», «Royal Black», «Московский рыбокомбинат», «Форвард-С», «Лента», «Корсаков», «Красное Золото», «Авача», а также в купленной на развес на Даниловском рынке в Москве.

Вместе с тем в декабре икра горбуши стала самой популярной среди всех видов икры у россиян. Согласно исследованию одного из банков, на нее пришлось 73% чеков. Годом ранее икра горбуши также лидировала, но с результатом почти в два раза меньше. Значительно вырос средний чек на покупку икры нерки (на 40%) и кеты (на 23%).

Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке резко снизились оптовые цены на красную икру. По данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, в ноябре оптовики предлагали ее в среднем по 3500 рублей за килограмм, что на 25% меньше, чем год назад. Главная причина снижения цен — рост производства на фоне увеличения вылова лососевых.