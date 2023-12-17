Названа самая популярная у россиян икра на новогоднем столе Икра горбуши стала самой популярной среди россиян в декабре

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Икра горбуши стала самой популярной в декабре среди всех видов икры, которую купили клиенты одного из банков, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование кредитной организации. На нее пришлось 73% чеков. Годом ранее икра горбуши также лидировала, но с результатом почти в два раза меньше.

Чаще всего в кассовых чеках декабря встречалась икра горбуши. На нее <...> пришлось 73% чеков. Причем спрос на этот вид икры значительно вырос. Годом ранее она также лидировала, но с долей в 39%, — сообщили в банке.

Значительно вырос средний чек на покупку икры нерки (на 40%) и кеты (на 23%). На икру горбуши средний чек, напротив, снизился на 11%. Сейчас на нее тратят в среднем 1403 рубля. Икра кеты составила 10% от общего числа чеков, а икра нерки — 17%.

Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке резко снизились оптовые цены на красную икру. По данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, в ноябре оптовики предлагали ее в среднем по 3500 рублей за килограмм, что на 25% меньше, чем год назад. Главная причина снижения цен — рост производства на фоне увеличения вылова лососевых. По словам президента ВАРПЭ Германа Зверева, за три квартала 2023 года было произведено 21,1 тыс. тонн красной икры — почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года (7,8 тыс. тонн).