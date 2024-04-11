В Госдуме высказались о возможности отправить Стрелкова на СВО Депутат Соболев: Стрелкова могут отправить на СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игорь Стрелков

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с NEWS.ru не исключил отправки осужденного по экстремистской статье экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова в зону СВО, если он не совершил тяжкого преступления. Парламентарий напомнил, что Стрелков теоретически может заключить контракт с Минобороны, а не напрямую через командира части. При этом закон от 23 марта запрещает экстремистам заключать контракты на службу.

В принципе мы приняли закон о том, что люди, которые не совершили тяжкие преступления, могут заключать контракт с Минобороны, но это делается не через командира части, а как положено, через военкомат. Если он не совершил тяжкого преступления, то ради бога. Есть соответствующий перечень статей, — сказал Соболев.

Ранее в Сети опубликовали документ, в котором говорится, что врио командира одной из войсковых частей, дислоцирующихся на территории ДНР, попросил у военного комиссара Москвы отправить к ним на службу осужденного Игоря Стрелкова. По информации СМИ, его хотят видеть в должности командира взвода.

Стрелков был задержан в июле 2023 года по делу о призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК). Поводом для возбуждения уголовного дела стали публикации в его Telegram-канале, в частности сообщения об обеспечении военнослужащих Народной милиции ДНР деньгами. 15 мая суд рассмотрит апелляционную жалобу экс-министра обороны ДНР. Стрелков намерен обжаловать четырехлетний приговор.