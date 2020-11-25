В Госдуме рассказали, как снизить ставку по ипотеке до 2-3% годовых

https://static.news.ru/photo/5115626e-2f25-11eb-beb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В настоящее время в России действует льготная ставка получения ипотеки — кредит можно оформить под 6,5% годовых. Однако есть способ сделать эту цифру ещё меньше. В частности, использовать программы субсидий субъектов. Об этом NEWS.ru рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Регионы некоторые берут на себя субсидирование процентной ставки. В каждом регионе по своему. Может достигать 2-3%. А в некоторых регионах, например, по сельхозипотеке даже меньше 1%. Скажем, в Чувашии по сельхозипотеке до 0,1% доходит, — пояснил Аксаков.

Возможность снизить ставку по ипотеке за счёт помощи субъекта есть и в центральной России. Например, в Московской области семьям с детьми предоставляют скидку на кредит в размере 3%. Её можно оформить, если соблюдён ряд условий. В частности, если ребёнок родился после 1 января 2020 года и зарегистрирован в Подмосковье. Кроме того, в регионе должен быть зарегистрирован один из родителей. Таким образом, итоговая ставка может составить 3,5%.

Программу льготной ипотеки под 6,5% для покупателей квартир в новостройках запустили с апреля 2020 года​ до 1 ноября, но затем продлили до 1 июля 2021 года. При этом её собираются продлить после июля 2021 года.