В Госдуме раскритиковали идею введения «военного налога» в России Депутат ГД Ярослав Нилов: введение «военного налога» в РФ вызовет раздражение в обществе

Фото: duma.gov.ru

Ярослав Нилов

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил NEWS.ru, что введение «военного налога» в РФ повысит социальное напряжение. По его словам, «для парламентария, который предложил эту инициативу, одна-две тысячи рублей — не деньги, может быть, чего нельзя сказать о многих жителях страны».

Эта инициатива вызовет только раздражение в обществе. У нас сегодня минимальный размер оплаты труда — 15 тысяч рублей. Есть такие, кто живет целой семьей на несколько тысяч в месяц. У людей, получающих зарплату или пенсию, после оплаты услуг ЖКХ и покупки лекарств на еду остаются копейки, — так Ярослав Нилов отозвался о ранее озвученном проекте своего коллеги Олега Нилова, зампреда комитета Госдумы по аграрным вопросам.

По словам Ярослава Нилова, вводить такой налог — это лишь повысить градус социальной напряженности, вызвать раздражение, ничего более. При существующем уровне безработицы, зарплат и пенсий не нужно всех мерять только по депутатской зарплате, отметил собеседник.

Олег Нилов ранее озвучил идею брать 1-2 тысячи рублей в месяц с каждого из 40 млн годных к военной службе россиян, которые не участвуют в СВО. По мнению депутата, это позволит собрать большую сумму, которую можно будет направить на увеличение зарплаты участникам СВО, как военнослужащим, так и добровольцам. Кроме того, власти смогут покрыть расходы на дополнительное военное оборудование и амуницию.