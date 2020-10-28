В Госдуме отказались от закупок золотых икорниц

https://static.news.ru/photo/18c250a2-1936-11eb-997a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума передумала закупать сувенирную продукцию в виде позолоченных икорниц и пиал, выполненных в технике «златоустовская гравюра». Соответствующий запрос на цены был отменён на портале госзакупок.

Запрос цен отменён с 28.10.2020 и не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальными поставщиками, — говорится в документе, размещённом на сайте.

Как писал NEWS.ru, ранее на портале государственных закупок появилась информация о запросе цен, согласно которому Госдума РФ намерена до конца 2020 года закупить позолоченную сувенирную продукцию, среди которой икорницы, наборы посуды, пиалы, кубки. При этом тендер не объявлялся, информация была размещена в разделе «Планирование».

В Госдуме прокомментировали сведения о закупке золотых икорниц. В пресс-службе нижней палаты парламента заявили, что коммерческие предложения по запросу стоимости предлагают цены в диапазоне от 130 до 170 тыс. рублей. При этом процедура организации тендера не влечёт за собой никаких обязательств и говорить о проведении закупки нельзя.