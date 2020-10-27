В Госдуме прокомментировали информацию о закупке золотых икорниц

https://static.news.ru/photo/bde85b24-1875-11eb-bf31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коммерческие предложения на сайте госзакупок по запросу стоимости закупки сувениров для Государственной думы предлагают цены в диапазоне от 130 до 170 тысяч рублей. При этом процедура организации тендера не влечёт за собой никаких обязательств и говорить о проведении закупки нельзя. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Сейчас на площадке ЕИС (единой информационной системы) организован запрос цен для определения НМЦК (начальная максимальная цена контракта) такого вида закупки в соответствии с 44-ФЗ. Эта процедура не влечет за собой никаких обязательств. Поэтому говорить о том, что аппарат ГД осуществляет такую закупку, нельзя, — сказали в пресс-службе ГД РИА Новости.

При этом в Госдуме пояснили, что цены предложений, которые подаются через запрос цен, не публикуются на данном этапе в ЕИС. Согласно поступившим коммерческим предложениям, они находятся в диапазоне от 130 до 170 тысяч рублей.

Озвученные в СМИ цены в 600 тысяч рублей, судя по публикациям, взяты с сайтов интернет-магазинов, — отметили в нижней палате парламента.

До конца 2020 года нижняя палата российского парламента планирует закупить сувениры, которые выполнены в технике «златоустовская гравюра». Речь идёт о наборах посуды в позолоте. Как следует из данных портала госзакупок, в наборы входят икорницы, пиалы и кубок. Госдума планирует закупить один охотничий набор «Собаки». Он состоит из круглой фляжки и трёх рюмок. Два набора «Чёрный кофе», в каждый из которых входят две кофейные пары, поднос и две ложки. Также в списке икорницы, кубок «Большой» и шесть пиал, две из которых с блюдцами. Металлы, из которых выполнены изделия, — латунь и никель с позолотой 999,9 пробы. Некоторые изделия включают фарфор, драгоценные камни, писал NEWS.ru.