Госдума собирается закупить позолоченные икорницы и кубок

https://static.news.ru/photo/3b26a978-1859-11eb-b41d-fa163e074e61_660.jpg Фото: zlatgravura.ru

До конца 2020 года нижняя палата российского парламента планирует закупить сувениры, которые выполнены в технике «Златоустовская гравюра». Речь идёт о наборах посуды в позолоте. Как следует из данных портала госзакупок, в наборы входят икорницы, пиалы и кубок.

При этом тендер ГД ещё не объявила, но в разделе «Планирование» портала госзакупок опубликован запрос цен на «право заключения договора поставки сувенирной продукции, выполненной в технике «Златоустовская гравюра». Аппарат Госдумы планирует до конца года провести электронный аукцион на осуществление этой госзакупки.

Просим вас подготовить и направить в адрес аппарата Государственной думы коммерческое предложение. Планируемый срок осуществления закупки — ноябрь 2020 года, планируемый срок окончания исполнения контракта — декабрь 2020 года, — приводит данные из документации РИА Новости.

В перечень поставки входит один охотничий набор «Собаки». Он состоит из круглой фляжки и трёх рюмок. Два набора «Чёрный кофе», в каждый из которых который входят две кофейные пары, поднос и две ложки. Также в списке икорницы, кубок «Большой» и шесть пиал, две из которых с блюдцами. Металлы, из которых выполнены изделия — латунь и никель с позолотой 999,9 пробы. Некоторые изделия включают фарфор, драгоценные камни.

Изделия должны быть упакованы в подарочный футляр из натурального дерева с наружным покрытием шпоном, покрытым лаком. Изделия должны размещаться на деревянном основании с подложкой и ложементом из бархата синего цвета и накрываться крышкой по всей длине изделия. Крышка должна крепиться к основанию металлическим замком из металла жёлтого цвета. На коробке должен быть нанесён логотип Государственной думы ФСРФ способом прожига, — сказано в техзадании.

При этом цена контракта не уточняется, а также не ясно, для кого предназначены сувениры.

Как писал NEWS.ru, ранее красноярские чиновники заказали проморолики «без геев».