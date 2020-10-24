Красноярские чиновники заказали проморолики «без геев»

https://static.news.ru/photo/248bd9c2-1782-11eb-9ed3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Val Thoermer/imageBROKER.com/Global Look Press

Туристский информационный центр Красноярского края планирует заказать несколько роликов с рекламой отдыха в регионе. Одно из обязательных условий тендера — никто не должен заподозрить героев в нетрадиционной ориентации.

Как следует из техзадания, опубликованного на сайте госзакупок, за 600 тысяч рублей победившая в аукционе компания должна будет сделать несколько рекламных видео о плюсах отдыха в Сибири. Каждый ролик будет посвящён отдельной достопримечательности края. Кроме того, героями его станут определённые современные типажи — тусовщики, «продвинутые и начинающие трекеры», сообщает «МК в Красноярске».

Издание отмечает, что в самом Красноярске просят заснять актёров по типажу «казуальщик-урбанист». Это должна быть пара друзей, которые приехали посмотреть на другой город: один из них снимает всё вокруг, а второй дурачится на камеру. Кроме того, они должны знакомиться с девушками, «чтобы никто случайно не усомнился в их ориентации».

Это не более чем художественное изложение сценариста, чтобы в готовом продукте не привлечь внимание провокаторов, которые могут увидеть в безобидном ролике с двумя парнями пропаганду нетрадиционных отношений, — заявила руководитель краевого агентства по туризму Юлия Верхушина.

Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди детей приняли в России в 2013 году. За его нарушение грозит штраф от 4 до 5 тысяч рублей.

Как писал NEWS.ru, россияне стали меньше верить в существование спланированной пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Согласно конспирологическим теориям, её намеренно внедряют в обществе, чтобы подорвать традиционные духовные ценности. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).