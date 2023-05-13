В ГД призвали усилить ПВО приграничных регионов после обстрела Луганска Журавлев призвал усилить системы ПВО в приграничных районах России после атаки на Луганск

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пусковая установка ЗРС «Антей-400»

После обстрела Луганска крылатыми ракетами Storm Shadow со стороны ВСУ необходимо усиливать эшелоны ПВО, заявил NEWS.ru первый зампредседателя Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Однако лучшим вариантом будет отодвинуть позиции ВСУ так, чтобы ни одна дальнобойная ракета не смогла достать до территории России, считает собеседник.

Нужно усиливать эшелоны ПВО в приграничных регионах. А еще лучше — отодвинуть позиции ВСУ настолько, чтобы ни одна дальнобойная ракета до российской территории уже не доставала, — сказал депутат.

Ранее представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), подтвердило информацию, что город был обстрелян ракетами Storm Shadow англо-французского производства. Кроме того, по данным представительства, был нанесен удар одной ракетой противодействия ПВО ADM-160B MALD, произведенной в США.

После обстрела со стороны ВСУ на заводе в Луганске вспыхнул крупный пожар. Очевидцы запечатлели, как массивный столб черного дыма поднимается высоко в небо. Экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что удар по городу пришелся в район предприятия «Полипак».