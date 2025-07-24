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24 июля 2025 в 14:57

РЖД выплатами поддержит погибших при крушении Ан-24 сотрудников

РЖД окажут матпомощь семьям погибших при крушении самолета Ан-24 сотрудников

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Компания РЖД объявила о предоставлении материальной помощи семьям своих сотрудников, погибших в результате крушения самолета Ан-24 в Амурской области. Авиалайнер, на борту которого находились 48 человек, разбился вблизи аэропорта Тында 24 июля.

В РЖД подтвердили, что пятеро работников оказались среди жертв этой авиакатастрофы. В своем сообщении компания выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших, назвав произошедшее невосполнимой потерей для всего коллектива. РЖД также заверила, что обязательно окажет семьям всестороннюю материальную помощь.

Правительство России сообщало, что 24 июля в 07:05 по московскому времени самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» исчез с радаров при заходе на посадку в аэропорт Тынды. На борту воздушного судна находились 42 пассажира и шестеро членов экипажа.

Вскоре стало известно, что самолет потерпел крушение всего в нескольких километрах от аэропорта Тынды. По предварительной информации экстренных служб, выживших в результате трагедии нет.

Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил о введении в регионе режима ЧС. По его словам, создан оперштаб, который будет работать круглосуточно.

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