«Уральские авиалинии» опровергли проверку всех пилотов Росавиацией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сведения о том, что пилотов всех российских авиакомпаний по требованию Росавиации проверят на умение рассчитывать топливо и действовать во время экстренных ситуаций после расшифровки черных ящиков севшего в поле самолета A320, являются домыслами, рассказали NEWS.ru в пресс-службе «Уральских авиалиний». В авиакомпании подчеркнули, что проводится расследование инцидента.

Это домыслы. Проводится расследование, — сообщили в пресс-службе.

Ранее подобную информацию опубликовал Telegram-канал Mash. По данным канала, «Уральские авиалинии», «Аэрофлот», «Победу» и остальных обязали отчитаться о результатах проверки уже в октябре. В публикации говорится, что Росавиация разослала во все конторы бюллетени, в которых потребовала провести с экипажами повторное изучение аспектов летной эксплуатации. Кроме того, авиакомпаниям посоветовали повторить с пилотами материал, как быть при нештатных ситуациях в условиях выпущенных или отклоненных аэродинамических поверхностей, шасси и повышенных оборотах двигателей.

Как сообщалось ранее, самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», экстренно севший в поле 12 сентября, могут вернуть в эксплуатацию. По предварительным данным, воздушное судно находится в хорошем состоянии, у него нет серьезных повреждений, которые могли бы сделать его непригодным для полетов.