«Уничтожит любую цель»: военэксперт о российском ПТРК «Корнет» Военэксперт Суконкин: ПТРК «Корнет» может уничтожить любую цель

Фото: МО РФ

ПТРК «Корнет»

Российский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет» может уничтожить практически любую цель, сообщил NEWS.ru военэксперт Алексей Суконкин. По его словам, снаряды комплекса обладают повышенной бронепробиваемостью. Суконкин отметил, что ПТРК чаще всего используется в переносном виде, иногда устанавливается на бронетранспортеры с боекомплектом в 10 ракет.

«Корнет» уничтожит все, любую цель: танк, БТР, катер, автомобиль, вертолет — если попадет. Полуметровую кирпичную кладку разнесет на ура, бетонные перекрытия, укрепления. Кумулятивная струя — серьезная вещь. Обычно хватает одной ракеты, но второй добьет любой танк 100%. Заявленная бронепробиваемость — 1400 мм брони, никакой бетон ракету не сдержит, — сказал он.

Суконкин назвал «Корнет» мощным оружием пехоты в боевых порядках в полевых укреплениях.

Первый рубеж открытия огня — всегда из ПТРК. Их избыток говорит о невозможности на определенном участке сразу подключить артиллерию. Ракету можно запустить и по живой силе. Предположу, что дальность поражения, в зависимости от модификации, 5-10 км, — подчеркнул военэксперт.

13 июля стало известно, что российские военные впервые применили противотанковый ракетный комплекс «Корнет» с дистанционным управлением «Курган» в зоне проведения военной операции на Украине. По словам представителя компании-производителя, выпущенная из «Корнета» ракета попала по блиндажу ВСУ и уничтожила его.