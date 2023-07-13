Бойцы ВС РФ впервые применили ПТРК «Корнет» с дистанционным управлением

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Российские военные впервые применили противотанковый ракетный комплекс «Корнет» с дистанционным управлением «Курган» в зоне проведения военной операции на Украине, сообщил в беседе с РИА Новости представитель компании-производителя. По его словам, выпущенная из «Корнета» ракета попала по блиндажу ВСУ и уничтожила его.

Подразделение спецназа группировки «Юг» «заптурило» блиндаж ВСУ с применением комплекса дистанционного управления «Курган» для ПТРК «Корнет», — сказал собеседник агентства.

Производитель «Корнета» показал кадры с наведением ракет, пуском и контролем поражения блиндажа украинских военных. Уточняется, что наведение и пуск снаряда производились с выносного пульта дистанционного управления.

Издание Military Watch ранее заявляло, что российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет» на протяжении более 20 лет успешно ликвидирует западные танки. Авторы материала отмечают в качестве примечательной особенности комплекса его боеголовку с тандемным зарядом, а тепловизоры «Корнета», по их мнению, значительно превосходят возможности западных аналогов.